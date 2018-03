Crisi Arezzo, OA chiede rapidità: “sentenza in poche ore”. Presidio della Curva Sud

Chiedono velocità i tifosi, lo chiede anche il comitato Orgoglio Amaranto. Velocità affinché il tribunale possa concedere, nel giorno stesso dell’udienza, l’esercizio provvisorio. L’unica strada per proseguire il campionato e provare a mantenere la categoria.

Roberto Cucciniello (Orgoglio Amaranto) ha sottolineato questo concetto ai microfoni di Radio Effe e ribadito poco fa.

Riguardo alla sentenza se il sindaco Ghinelli si era augurato che questa potesse arrivare entro venerdì, Orgoglio Amaranto vorrebbe che invece avere una risposta già domani.

“Io credo che la sentenza debba e possa arrivare già il giorno stesso dell’udienza. Noi saremo lì, fuori dall’aula e non andremo via finché non avremo una risposta. A Vicenza c’è stata in tempi rapidi. Ci sono anche ad Arezzo i tempi e i modi per dare un responso. Ci sono i documenti che testimoniano come l’Arezzo da mesi non ha un organo amministrativo. Il nostro auspicio è quello che si possa arrivare domani all’esercizio provvisorio e alla nomina di un curatore. Ripeto: a Vicenza è accaduto, perché non dovrebbe accadere ad Arezzo?”.