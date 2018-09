Corriperdono, prima edizione della corsa podistica a Terranuova

In occasione della Festa del Perdono, il Comune di Terranuova Bracciolini e la Proloco, in collaborazione con l’Atletica Terranuovese e la U.P. Policiano, organizzano per sabato 22 settembre la prima edizione di “Corriperdono” la gara podistica agonistica di 10 km e 18,5 km e non competitiva di 5 km.

L’appuntamento podistico arricchirà così il programma della Festa del Perdono fin’ora caratterizzato dalle competizioni ciclistiche con la gara internazionale “Ruota d’oro”.

“Questo nuovo evento – ha detto il sindaco Sergio Chienni – sarà l’occasione per coinvolgere gli amanti del podismo, sia i professionisti che quanti si dilettano per passione. La nostra Festa del Perdono ogni anno richiama migliaia di visitatori e sempre più si caratterizza per gli eventi sportivi che fanno da corollario all’intera manifestazione. Un ringraziamento a tutti i soggetti che con passione si sono dedicati alla creazione di questa nuova manifestazione”.