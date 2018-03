Coppa Toscana, finalissima Montagnano-Chianti Nord. Da decidere quando e dove si giocherà

Sarà Chianti Nord – Montagnano la finale di Coppa Toscana di Seconda Categoria. Dopo la vittoria in semifinale del 7 marzo scorso a Pontedera contro l’Atletico Belvedere Forcoli, i blugrana di mister Brilli erano in attesa di conoscere il nome dell’ultimo avversario da affrontare nel torneo.

E il nome finalmente è arrivato, dopo l’altra semifinale giocata a Scandicci mercoledì 21 marzo tra i locali del San Giusto Le Bagnese e i biancoverdi del Chianti Nord. Proprio quest’ultimi sono riusciti ad imporsi 2-0 sui padroni di casa grazie alle reti di Porreca e Santoni.

Resta però da capire quando e dove si giocherà. Infatti, secondo quanto è riportato nell’ultimo comunicato ufficiale del Comitato Regionale Toscana, i dirigenti di Montagnano e Chianti Nord dovranno presentarsi martedì 27 marzo presso la sede fiorentina del Comitato “per stabilire le modalità organizzative per la finale”. Ad ogni modo la scelta ricadrà sicuramente tra l’11 e il 18 aprile, due mercoledì.

Mentre è ancora più difficile capire in quale campo si giocherà la finalissima: se allo stadio comunale “Gino Bozzi” di Firenze o se invece si opterà per il “Giovanni Bui” di San Giuliano Terme, in provincia di Pisa.

