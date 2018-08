Coppa Italia, il derby del Valdarno va al Montevarchi. Con la Sangio termina 8 a 6 ai rigori

Questo primo calcio di fine estate ci ha regalato oggi il derby del Valdarno. Aquila Montevarchi e Sangiovannese si sono sfidate nel primo turno di Coppa Italia. Il Montevarchi di mister Venturi è sceso in campo con Pellegrini, Achy, Migliorini, Biagi, Salvadori, Lischi, Donatini, Essoussi, Fofi, Amatucci, Visibelli. La Sangiovannese di Buso ha risposto con Scarpelli, Tafani, Papini, Mazzolli, Marghi, Benedetti, Regoli, Muscas, Mencagli, Disanto, Mugelli. Dopo i 90 minuti le due squadre sono inaspettatamente sul 3 a 3. La Sangiovannese in realtà è sempre stata in vantaggio ed ha dominato gran parte della gara andando a segno prima con Mencagli e Disanto, e nel secondo tempo sempre con Disanto. Per il Montevarchi il primo goal è arrivato nel primo tempo con Essoussi, poi nel finale al cardiopalma sono arrivati i due goal che hanno portato al pareggio. A dieci minuti dalla fine ha segnato Masini su punizione e nelle fasi di recupero Biagi insacca e decreta il 3 a 3.

Così sono stati i rigori a decidere il tutto.

Così sul dischetto:

Per il Montevarchi sono andati a segno in ordine Mannella, Essoussi, Masini, Adami, Biagi.

Per la Sangiovannese Mencagli, Diletto, Papini, mentre il tiro di Muscas viene parato da Pellegrini.

Alla fine ha vinto il Montevarchi, in una gara che per gli aquilotti si era messa da subito in salita.