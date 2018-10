Coppa delle Regioni di endurance, argento alla Toscana

Medaglia d’argento per la squadra della Toscana alla Coppa delle Regioni di Endurance che si è svolta a Follonica. La squadra delle Toscana guidata dallo chef d’equipe Gianfranco Nassini di Bibbiena ha ottenuto importanti risultati nelle varie categorie ed è arrivata dietro solo al Veneto.

“E’ stata un’esperienza più che positiva – dice il tecnico Nassini – tutti i cavalieri hanno fatto davvero squadra ed hanno portato ciascuno un grande contributo alla causa finale. Abbiamo avuti problemi con due cavalli, altrimenti poteva andare anche meglio e potevamo guardare verso l’oro. Sono comunque soddisfatto: ho visto una grande Toscana.”

Ma ecco i cavalieri che hanno contribuito alla conquista della medaglia d’argento al Trofeo delle Regioni di Endurance.

Categoria Cen B 90 km: Alessandro Generali, Claudia Cantoni, Simona Soldani, Paolo Pianigiani e Lisa Moretti. Individuale Claudia Bencini.

Categoria Cen A 60 km: Marina Roghi, Serena Sereni, Chiara Salvadori, Elio Guidi, Marco Cappetti. Individuale Chiara Ragazzini e Elena Niccolaini.

Categoria debuttanti: Cristian Meattini, Giovanna Valsecchi, Giulia Belotti, Amarilla Malossi, Sara Guzzinati. Individuale Giulio Ricci e Lucrezia Bellaccini.

Il Presidente CR Toscana Massimo Petaccia ci ha detto “Grande partecipazione e grande emozione di questa Coppa segnano una continua crescita della disciplina endurance che vede confronti sempre più serrati che danno grande valore anche ad un argento che per poco si poteva colorare di oro. Congratulazioni ai vincitori ma la promessa è che non li faremo abituare. Alla prossima i nostri binomi saranno ancora più combattivi. In Toscana stiamo lavorando per incrementare il numero dei giovani che si avvicinano all’endurance e speriamo la prossima volta ci sia anche una Coppa regioni endurance pony. Un abbraccio a tutti i cavalieri ed un forte ringraziamento a tutto lo staff tecnico ed organizzativo ed un particolare ringraziamento al gruppo che a curato l’assistenza.”