Il concorso di Orgoglio Amaranto per disegnare la fascia da capitano di Cutolo

Il Comitato Orgoglio Amaranto, in collaborazione con la S.S. Arezzo e con il contributo dello sponsor tecnico Joma, intende promuovere e stimolare la partecipazione e l’appartenenza ai colori amaranto, ribadendo l’importanza del football come sport popolare, tentando di rompere il legame perverso tra calcio e business, restituendo al pallone il suo vero ruolo di aggregante sociale. Per questo è necessario avvicinare e coinvolgere quanti più tifosi e simpatizzanti possibile alla vita del club.

In questa prospettiva Orgoglio Amaranto indice un concorso grafico, aperto a chiunque, per disegnare la fascia di capitano che Aniello Cutolo indosserà per l’intera annata sportiva.

Per la stagione 2018 – 2019 il tema grafico del concorso è proprio “Il Comitato Orgoglio Amaranto: partecipazione, attaccamento e attenzione alla comunità che riconosce nella Società Sportiva Arezzo la propria passione sportiva di riferimento.”

Il progetto deve rispettare le caratteristiche tecniche fornite, ovvero rispettare le dimensioni di 31,5 x 6,5 cm e riportare in evidenza anche i caratteri NC10, che costituiscono parte integrante del bando.

Il premio avrà il suo culmine nella cerimonia di premiazione del bozzetto risultato vincitore, la fascia sarà consegnata al capitano amaranto Aniello Cutolo, il quale, contestualmente, ne consegnerà una copia a tutti i capitani delle giovanili amaranto.

I bozzetti dovranno essere inviati per posta elettronica all’indirizzo orgoglioamaranto@libero.it entro il 26 settembre.