Collegio di Garanzia, slitta la decisione sui ripescaggi in B. Rinvio per i calendari di C

Doveva essere il giorno in cui il Collegio di Garanzia avrebbe fatto chiarezza sul format della serie B e quindi anche sui ripescaggi e format della serie C. Invece il dispositivo tanto atteso è stato posticipato a lunedì, al massimo martedì mattina. Il campionato cadetto di ferma questa domenica, ma non solo. Come riporta Sky Sport anche la cerimonia per la compilazione di gironi e calendari di Serie C potrebbe slittare.

“Siamo giunti a una conclusione di riflettere su tutti gli argomenti che le parti ci hanno presentati in tre ore e mezzo di discussione. Non sarebbe stato serio decidere in un’ora e mezzo“, ha aggiunto Frattini come riporta Sky Sport. Tuttavia, domani sarebbe in programma il sorteggio della Serie C: “Questo dipende dalla Serie C – ha concluso Frattini – Noi abbiamo valutato che domenica la B non si gioca. Molto peggio sarebbe stato, e il Collegio mai lo avrebbe fatto, decidere frettolosamente su una questione così delicata“.

Ciò significa che la cerimonia in programma domani alle 18 potrebbe essere rinviata. Almeno fino a quando non si pronuncerà il Collegio di Garanzia. D’altronde le strade sono due.

Compilare i calendari dovendo poi sostituire le eventuali ripescate e future new entry con le classiche lettere dell’alfabeto. Oppure rinviare tutto alla prossima settimana ma a quel punto i calendari sarebbero compilati proprio a ridosso della prima giornata che il girone C giocherà sabato 15 e gli altri domenica 16 settembre. In questo caso viene da chiedersi se poi ci sarà un ulteriore rinvio.

Nelle prossime ore sono attese ulteriori aggiornamenti tra campionati iniziati tra mille incertezze e altri che restano in attesa del semaforo verde. Anche perchè ad ora le date per la prima di campionato (15 e 16 settembre) sono confermate.

Sul fronte del calcio femminile la battaglie dei club di A e B, tra cui l’Arezzo, sarebbe stata vinta. Il calcio femminile tornerebbe sotto l’egida della Figc. La notizia è trapelata dagli ambienti calcistici.

Twitter @MatteoMarzotti