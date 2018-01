Club Arezzo, successo per 3-0 in serie C. Sconfitta in D

Importante vittoria per la squadra di serie C dell’Arezzo che regola con un netto 3-0 l’ostica formazione Savinese e consolida il terzo posto in classifica generale; la serie D subisce una sconfitta in trasferta.

È stato un match pieno di insidie quello superato in maniera positiva dai ragazzi nero amaranto sabato scorso. La formazione scesa in campo è stata: Ermini alzatore in diagonale con Scortecci opposto, Gentile e Pieroni al centro, Salvi e Palmucci schiacciatori, Venturi libero. Nella prima frazione i Botoli cercano subito di imporre un buon ritmo al match, gli attaccanti sono tutti ispirati ed Ermini non fatica a metterli nelle migliori condizioni per risolvere le alzate. La reazione dei padroni di casa non si fa attendere, ma ormai il gap non è più colmabile e il set si chiude a favore della Grm per 25-16. Secondo set molto più combattuto, i Savinesi oliano i meccanismi e con alcune ottime battute prendono vantaggio, ma un ottimo Salvi in attacco e Venturi con un’ottima difesa tengono vive le speranze aretine, che riescono sul finale a ribaltare le sorti; il set si chiude ai vantaggi 26-25 con un Ace di Scortecci. Ottima partenza anche nel terzo set, grazie agli ottimi muri di Gentile e Pieroni, la Grm tiene ben salde le sorti del match ed un ottimo Palmucci chiude la pratica con una delle sue sassate inchiodando il risultato sul 25-22. Una vittoria da tre punti per il sodalizio del presidente Mattioli che mantiene e fortifica la terza piazza in classifica ancora stabilmente in zona playoff. «Sapevamo di non dover sottovalutare l’avversario che, infatti, ci ha dato del filo da torcere – commenta il coach Marco Bisaccioni a fine gara – la trasferta dopo la sosta in questo campo era davvero insidiosa, i miei ragazzi hanno disputato una partita ordinata senza tanti patemi di animo e nei finali di set siamo stati bravi a trovare sempre degli allunghi che ci hanno permesso di chiudere la partita vincendo 3-0. Sabato prossimo – conclude il coach aretino – ci aspetta la concorrente Cortona al Pala I.T.I.S., sarà un’altra battaglia che affronteremo a viso aperto, senza paura, come stiamo facendo contro tutti i nostri avversari».

La serie D del Club Arezzo, invece, subisce una sconfitta contro il Firenze Volley. Il coach Michele Leone schiera: Impannati palleggiatore con Secchi opposto, al centro Scarpato e Palmieri, attaccanti Amatucci e Lusini. Nonostante la formazione rimaneggiata a causa dell’infortunio di Terrazzani, la Kerlite affronta la prima parte del match con fermezza portando a casa il primo e il terzo set. Complice un calo di attenzione dei giovani Botoli, nella seconda parte del match, gli avversari insistono sui punti deboli della formazione aretina e portano a casa la vittoria per 3-2. «L’avversario era alla nostra portata – dichiara il coach Michele Leone – è un vero peccato, è stato un problema di concentrazione e di testa». Nonostante la sconfitta, la Kerlite non si perde d’animo e si prepara al match contro la Savinese della prossima settimana.