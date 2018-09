Cinque società di volley unite nel ricordo di Danilo Pesci

Cinque società di volley unite in ricordo di Danilo Pesci, appassionato di pallavolo e per anni militante nel consiglio della società casentinese Vbc Arnopolis. Al 3° “Memorial Danilo Pesci”, il torneo di volley under 16 in programma sabato e domenica nel palazzetto sportivo di Pratovecchio Stia e in quello di Strada in Casentino, parteciperanno gran parte delle società della provincia di Arezzo: V.b.c Arnopolis, Virtus Archiano , Asd Capolona Subbiano Pallavolo, Asinalonga volley, Cortona Volley.

Sabato alle 16 avranno inizio le gare eliminatorie, mentre alle 9,30 di domenica si svolgeranno le semi finali, e a seguire le finali per il terzo – quarto posto e quinto – sesto posto. Nel pomeriggio sempre di domenica, alle 16 è invece in programma la finale per il primo e per il secondo posto. Al termine del torneo le squadre saranno premiate dai dirigenti della Vbc Arnopolis, la società casentinese che ha organizzato l’evento e che offrirà a tutti i partecipanti la possibilità di pranzare e cenare insieme, un’occasione di unione e aggregazione per tutti gli atleti.

Alla vigilia dell’inizio del campionato, il “Memorial” è considerato una prova importante per le squadre del territorio, un’occasione di confronto e di allenamento tra le principali società della Provincia e non solo.