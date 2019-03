La Marzocchina 2019, il ciclismo sano e genuino. Iscrizioni aperte

Sabato 7 e domenica 8 settembre 2019 torna per la settima volta l’appuntamento con La Marzocchina. La manifestazione di quest’anno avrà al suo interno tante novità e molte conferme. Grazie al sodalizio sempre più stretto con i comuni di Cavriglia, Montevarchi, Bucine e Laterina Pergine Valdarno, i partecipanti di ogni tipologia di percorso potranno ammirare alcuni degli scorci più belli dei relativi territori comunali.



Tre i percorsi studiati sia per i meno che per i più allenati, tracciati che si snodano nel cuore della Toscana, attraverso borghi e paesaggi incantati, di cui moltissimi km di strade bianche per rivivere la storia della vallata racchiusa fra Arezzo e Firenze. Un’occasione unica per attraversare i 21 km sterrati e chiusi al traffico all’interno dell’area mineraria della centrale di Cavriglia, grazie alla confermata partnership con Enel: l’azienda elettrica, presente sul territorio con le attività di produzione e distribuzione di energia elettrica e con i Punti Enel distribuiti nel Valdarno, sostiene l’iniziativa che unisce i valori dello sport, della cultura e dell’arte. L’energia di Enel incontra quella di un ciclismo sano e genuino per valorizzare la terra del Valdarno aretino ricca di storia e di cultura, forte di una comunità che anche con la centrale Enel di Santa Barbara ha realizzato sviluppo economico e sociale.



Per l’intero weekend i comuni della vallata si animeranno di eventi collaterali sempre inerenti il mondo delle due ruote. Sia per i partecipanti che per le famiglie al seguito sono organizzati tour guidati per la visita dei musei valdarnesi, angoli di Toscana ricca di innumerevoli tesori a partire dall’Annunciazione del Beato Angelico conservata nel Museo della Basilica di Santa Maria delle Grazie a San Giovanni Valdarno.

L'iscrizione è gratuita. Per info www.lamarzocchina.it