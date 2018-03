Christian Taras e Monika Tomaszun vincono la camminata della Valdichiana di San Zeno

In una giornata luminosa ma fredda, si è disputata la quinta edizione della Camminata della Valdichiana presso il termovalorizzatore di S.Zeno dove nei giorni scorsi si sono svolte iniziative per Zero Spreco.

Oltre 300 atleti fra competitivi, non competitivi e gare del settore giovanile hanno partecipato alla competizione all’interno della giornata Rundas di Decatlhon, dopo un avvio non particolarmente sostenuto alla testa della corsa i migliori con Annetti, Taras, Vannuccini e Verini che avevano qualche metro di vantaggio su Occhiolini, Platica, Mori, Ragazzini, Refi e Fatichenti.

Le divagazioni create all’interno di S.Zeno hanno provocato una prima selezione che si è concretizzata al passaggio della zona arrivo con Taras e Annetti insieme al comando , staccati di 30\40 metri Vannuccini e Verini più staccati gli altri.

Il settore femminile al passaggio ha visto al comando Tomaszun su Sanarelli e Volpi nello spazio di 20\30 metri mentre le altre più distanti.

Nella seconda parte del percorso dove sono poste le maggiori asperità le posizioni si sono modificate con Christian Taras che ha preso decisamente il comando, Alessandro Annetti è stato costretto a cedere qualche metro, sufficiente al compagno di squadra Francesco Vannuccini per riprenderlo e superarlo.

Nella discesa (particolarmente impegnativa) che ha portato il gruppo all’abitato di S.Zeno Taras è stato sempre solo al comando tallonato da Vannuccini mentre Annetti si è consolidato al terzo posto con l’altro compagno di squadra Verini a distanza rassicurante.

Nel rettilineo che porta al traguardo Christian Taras ha controllato la situazione ed è andato a vincere con il tempo di 54’21″ su Francesco Vannuccini staccato di 16″ e 3° Alessandro Annetti a 50″ seguiti da Verini, Occhiolini, Platica, Mori, Ragazzini, Refi e Fatichenti.

Nella gara Femminile Monica Tomaszun nella seconda parte della gara ha aumentato il suo vantaggio andando a vincere con il tempo di 1.05’12 staccando di 28″ Nicoletta Sanarelli mentre al terzo posto Francesca Volpi staccata di 2’45″, seguite al quarto posto da Lucia Tiberi e al quinto posto da Francesca Liberatori.

Nella categoria Veterani con l’11° posto assoluto, netta vittoria di Salvatore Basile sul compagno di squadra Aldo Soldini e al 3° posto Rodolfo Caporali.

Nella categoria Argento ancora un altro successo per G.Marco Scaglia su Lucio Floridi e Pierluigi Cucchiaini, mentre nella categoria oro la vittoria è andata a Giorgio Fosi su Enzo Blasi e Miro Pucci (quest’ultimo ha optato di fare 14 km mentre gli altri ne anno fatto 9).

Nelle Over femminili vittoria di Mascolo Carmela (km 9) su Patrizia Lacrimini (anche lei ha optato per la km 14) e al 3° posto Antonella Bove.

Nelle categorie giovanili circa una quarantina di giovani si sono confrontati all’interno della struttura del termovalorizzatore con gare molto entusiasmanti.

Le immagini della corsa:

Infine nella classifica di società, vittoria della U.P.Policiano sulla Podistica il Campino e la Subbiano Marathon. Al termine della gara fornitissimo ristoro con pane e affettato, cioccolata, the caldo, integratori e premi per tutti.

Dopo 8 prove del Grand Prix, si consolida al comando Christian Taras su Platica Radu e Mirko Refi mentre in campo femminile Nicoletta Sanarelli mantiene la testa tallonata da Francesca Volpi e Gabriella Collini.

Prossimo appuntamento lunedì di Pasquetta (2 Aprile) PARCOCORSA con la 9^ prova del Grand Prix.

Classifiche e altre notizie su www.podismo.tv

Class assoluti San Zeno