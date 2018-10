Christian Salvadori verso l’Ibiza di Borriello come responsabile scounting

Prossima fermata Ibizia per Christian Salvadori. L’ex diesse di Sansovino, Bucinese, con trascorsi nella Sangio e da tempo consulente di varie realtà calcistiche aretine, è prossimo a volare in Spagna. Destinazione Ibizia non per una vacanza ma per una nuova avventura professionale.

Salvadori secondo le sirene di mercato sarebbe indicato come prossimo responsabile scouting del club in cui milita Marco Borriello. I presupposti ci sono tutti. Salvadori nei giorni scorsi ha familiarizzato con la realtà dell’Unión Deportiva Ibiza-Eivissa. Per il dirigente aretino sarebbe pronto l’incarico di responsabile scounting del club iberico iscritto al campionato di Segunda División B. Nei prossimi giorni è attesa l’ufficialità.

Per Salvadori si tratta di una nuova sfida e soprattutto di una rivincita. Lo scorso anno la Bucinese dove ricopriva il ruolo di diesse retrocesse al termine di una stagione difficile ma dando filo da torcere. Tra i giocatori che si misero in luce Matteo Adamo, ex Roma e Ancona, oggi alla Sinalunghese. La retrocessione del club valdarnese alla fine è stata poi cancellata dalla giustizia sportiva che ha riscritto la classifica riportando gli arancioverdi in Eccellenza.

Un piccola rivincita per Salvadori che adesso aspetta di rimettersi in gioco.

