Castiglionese, questa sera la presentazione al Cassero

Questa sera, quindi, alle ore 20.00 presso l’area del Cassero lo speaker Johnny Ego presenterà le squadre di calcio che vanno dalle giovanili, che contano ben 180 ragazzi, alla prima squadra che vede nel ruolo di Mister una vecchia gloria della Castiglionese il capitano degli anni 2.000, ovvero Francesco Carboni. Domani è prevista la prima del Campionato di Eccellenza che si giocherà al campo del “La Nave” omologato dalla Federazione, alle ore 15.00, contro la Fortis Juventus.

Nell’anno del centenario e in attesa che i lavori di ristrutturazione al campo sportivo “Emanuele Faralli” siano completati, la U.S. Castiglionese potrà disporre anche del centro sportivo de “La Nave” facendo così salire a tre gli impianti a disposizione, con quello storico della Spiaggina, lo stadio Faralli e quello de La Nave, appunto.

Per la U.S. Castiglionese e per buona parte dei castiglionesi il 2019 sarà un anno importante perché ricorrono i festeggiamenti per il centenario, febbraio è il mese in cui vide la sua nascita, e per il quale sono previste tante iniziative e manifestazioni anche di carattere storico con la presentazione di un libro che vede la firma del noto giornalista castiglionese Mario Domenichelli.