Castiglion Fiorentino, triangolare di pallavolo in ricordo di Fabrizio Meoni

Domenica 14 ottobre alle ore 15.45 appuntamento presso il palazzetto Fabrizio Meoni di Castiglion Fiorentino. Play For Life, in collaborazione con la Fondazione Fabrizio Meoni Onlus, organizza un triangolare di prima divisione che vede contrapporsi le società Cassero Volley, Saione pallavolo e pallavolo Valdarno. A seguire cena di beneficenza presso il circolo di Manciano il cui ricavato andrà interamente devoluto alla Fondazione del Centauro per sostenere il progetto “Mensa scolastica a Bonoua in Costa d’Avorio”.

La Fondazione Fabrizio Meoni Onlus è nata nel 2006 per volontà della stessa famiglia del campione, volendo portare avanti il grande lavoro che aveva iniziato Fabrizio con l’associazione “Solidarietà in buone mani” nella sua amata Africa.

Play For Life è sempre impegnata nel sociale: ricordiamo l’ultimo appuntamento con “Campioni del mondo and Friends” dove in collaborazione con l’associazione Giacomo Sintini e Azzurro per l’Ospedale sono stati raccolti circa 5000,00 euro destinati all’acquisto di un autorefrattometro/cherotometro computerizzato e di un proiettore di ottotipi necessari per effettuare visite oculistiche, assicurando maggior accuratezza nelle diagnosi e una maggiore quantità di informazioni cliniche.

Tutto ciò è reso possibile grazie alla consolidata partnership tra Play for Life e Comune di Castiglion Fiorentino nella persona del sindaco Mario Agnelli, sempre pronto a sostenere iniziative di solidarietà mettendo a disposizione strutture comunali e quanto altro necessario per la buona riuscita di ogni singolo evento.

Per info e prenotazioni contattare il nr 3464162146.