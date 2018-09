Castiglion Fiorentino al via il Trofeo Enduro Husqvarna,sesta prova Campionato Toscano

Castiglion Fiorentino si appresta a vivere un’altra bella ed avvicente competizione con il Trofeo Enduro Husqvarna in programma per questo fine settimana. La cittadina è da sempre teatro di una delle prove più attese per la lunga tradizione fuoristradistica e per l’esperienza “mondiale” del MC Castiglion Fiorentino, che ha sempre organizzato gare e accoglienze memorabili. Per l’edizione di quest’anno, Husqvarna Motorcycles aggiunge un motivo in più per partecipare e far conoscere a tutti la gara e la sua atmosfera festosa: in collaborazione con gli sponsor del Trofeo, sono infatti stati riservati omaggi speciali dedicati a chi porterà alla tappa del 9 settembre un amico, facendolo correre con la sua Husqvarna come wild-card. Sarà l’occasione di festeggiare insieme la passione per l’enduro e l’amicizia, con premi sia per il trofeista che per l’amico invitato. Ma il vero premio resterà come sempre l’esperienza stessa del Trofeo, con Castiglion Fiorentino che ci accoglierà anche quest’anno con il paddock nella storica e bellissima piazza Garibaldi – dalla vista mozzafiato sulle colline circostanti – le rinnovate e ancora più spettacolari prove speciali e l’entusiasmo dei tanti appassionati del luogo.