Calcio femminile, Casentino – Livorno 4-0, si inizia l’anno nel migliore dei modi con un bel poker

Nell’undicesima giornata del campionato di serie C regionale si registra la netta vittoria del Casentino che infligge un netto 4-0 al Livorno; in virtù di questo successo si raggiunge quota 7 in classifica raggiungendo il San Miniato al penultimo posto della graduatoria.

La partita si sblocca subito al 2’ minuto di gioco grazie alla rete di Brandani; al 5’ pallonetto di Corazzesi con il portiere che salva sulla linea di porta; al 15’ Ronchetti sbaglia di poco la conclusione a rete; finisce la prima frazione di gioco con il punteggio di 1-0 a favore delle padroni di casa.

Nella seconda frazione di gioco le Ccf continuano la gestione della gara non lasciando spazio alla manovra avversaria; al 17’ Borri realizza il raddoppio siglando un gran goal con un tiro all’incrocio; al 20’ arriva la terza rete di Brandani (autrice di una doppietta) e due minuti dopo al 22’ il poker di Giorgini. Nel proseguo di gara viene espulso il portiere ospite con il Casentino che gestisce al meglio il risultato portando a casa l’intera posta in palio vincendo il match per 4-0.

Nel prossimo turno, nuova sfida casalinga contro la Pistoiese.

Di seguito le dichiarazioni della Presidentessa Fabiola Fani : “Buona prestazione della squadra, le ragazze hanno concretizzato sul campo il lavoro di questa pausa, siamo contenti ed ottimisti per le prossime partite”

Casentino – Livorno 4-0

Casentino: Zampella, Micallef, Innocenti, Ciofini, Ronchetti, Corazzesi, Brandani, Bartolucci, Borri, Giorgini, Tinti. All.: M. Marzi

Livorno (Tani, Giuliani, Tavolario, Mantovani, Benincasa, Ticci, Del Lama, Fanciulli, Giammattei, Pieri, Niccolini, Valeri, Cavallini

Marcatori ; 2’ Brandani; 62’ Borri; 65’ Brandani; 67’ Giorgini

Risultati 11^giornata

Rinascita Doccia – Pontedera 1-8

Virtus Chianciano – Pistoiese 3-0

San Miniato – Don Bosco Fossone 1-4

Libertas Femminile – Vigor Rignano 0-4

Casentino calcio femminile – Livorno 4-0

Riposa: Giovanigranata Monsummano

Classifica

Pontedera 30

Monsummano 24

Db Fossone 24

Chianciano 22

Pistoiese 15

Libertas 10

Rinascita Doccia 9

Vigor Rignano 9

San Miniato 7

Casentino 7

Livorno 3

Prossimo turno 12^giornata

Virtus Chianciano – Pontedera

Casentino calcio femminile – Pistoiese

Giovanigranata Monsummano – Vigor Rignano

Libertas Femminile – Don Bosco Fossone

San Miniato – Livorno

Riposa : Rinascita Doccia