Casentino – Don Bosco Fossone, impegno ostico contro la seconda della classe

Domenica 18/3 con inizio delle gare alle ore 15:00 si disputa la XXI giornata del campionato di serie C con il Casentino che ospita al “Corsalone” il Don Bosco Fossone.

I padroni di casa, reduci dalla sconfitta per 3-1 sul campo del Vigor Calcio, sono decimi in classifica con 8 punti, in virtù di 2 vittorie, 2 pareggi e 13 sconfitte, con un tabellino di 17 reti siglate e 45 incassate.

Gli ospiti, invece, provenienti dalla vittoria casalinga per 2-1 sul Chianciano, sono secondi in graduatoria con 42 lunghezze, avendo collezionato 14 vittorie e 4 sconfitte, con uno scores di 59 reti realizzate e 29 subite.

Nella gara di andata goleada per 6-0 in favore del Don Bosco Fossone.

Prossimo turno XXI giornata

San Miniato – Vigor fc

Virtus Chianciano – Livorno

Rinascita Doccia – Pistoiese

Libertas femminile – Giov. Granata Mons

Casentino – Don Bosco Fossone

Riposa : Pontedera

Classifica

Pontedera 49

Db Fossone 42

Virtus Chianciano 34

Pistoiese 34

Monsummano 34

Vigor Rignano 31

Libertas 20

San Miniato 18

Rinascita Doccia 9

Casentino 8

Livorno 4