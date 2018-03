Casentino – Don Bosco Fossone 1-2, sconfitta con onore delle aretine

Sconfitta di misura del Casentino che nella XXI giornata del campionato di serie C perde con onore per 1-2 contro la piu’ blasonata Don Bosco Fossone.

Partita equilibrata in un campo al limite dell’impraticabilità con entrambe le formazioni che cercano il goal costantemente con il Don bosco che riesce a portarsi per due volte in vantaggio nella prima frazione di gioco e il Casentino bravo nella ripresa ad accorciare le distanze fino a sfiorare il pareggio che avrebbe meritato.

Al 2′ tiro pericoloso delle ospiti senza esito; al 4′ il Don Bosco passa in vantaggio con Buono che sblocca la partita; al 10′ tiro pericoloso delle ospiti che non impensierisce l’estremo difensore avversario; al 14′ infortunio per Giorgini; al 22′ tiro pericoloso di Rampazzo che non concretizza; al 27′ calcio di punizione per Borri con conseguente conclusione pericolosa di Brandani; al 37’ raddoppio delle ospiti ancora con Buono, autrice di due reti in partita con le squadre che vanno all’intervallo negli spogliatoi sul punteggio di 0-2; nella ripresa al 53’ rete del Casentino con Ronchetti che accorcia le distanze; nella restante frazione di gioco le aretine vanno vicine per ben due volte alla rete del pareggio ma il portiere ospite sventa la minaccia con la gara che si conclude sul punteggio di 2-1 in favore del Bon Bosco Fossone.

In virtù di questo risultato il Casentino resta fermo a quota 8 punti in classifica, in virtù di 2 vittorie, 2 pareggi e 14 sconfitte, con un tabellino di 18 reti siglate e 47 incassate.

Ora il campionato si ferma per due settimane, nella prossima gara dell’8 Aprile sfida esterna sul campo del Livorno.

Di seguito le dichiarazioni post gara della presidentessa Fabiola Fani : “Un elogio alle nostre ragazze per la grinta e tenacia con cui si sono battute per tutta la gara mostrando il carattere e la personalità che sono mancate nel girone di andata, affrontando a viso aperto senza paura e timori riverenziali una squadre più blasonata”.

Casentino – Don Bosco Fossone 1-2

Casentino (Gargiani, Micallef, Ciofini (60’ Innocenti, 80’ Bartolini), Ronchetti, Corazzesi, Brandani, Bartolucci, Borri, Rampazzo, Giorgini (33’ Tellini) Tinti,) Grassi

Don Bosco Fossone (Gatti, Stelli, Sirocchi, Rizzato, Badano, Diamanti, Baldini, Tonelli, Buono, Fantoni, Angelini, Abazi, Bedini, Ricci, Strambi, Trombella, Valsega, Conteduca).

Marcatori : 4’ Buono; 37’ Buono; 53’ Ronchetti