Caselle: taglio del nastro per la tribuna centrale. La Cava: “Così i tifosi assisteranno agli allenamenti”

Importante giornata per il centro sportivo “Le Caselle” quella di ieri. Alla presenza del presidente amaranto Giorgio La Cava, dell’architetto Roberto Felici e del geometra del comune di Arezzo Giordano Zei è stata infatti inaugurata la riapertura della tribuna centrale del centro sportivo. Un motivo di soddisfazione per il presidente La Cava: “È una giornata importante, siamo contenti di poter riaprire la tribuna del centro sportivo: in questo modo i nostri tifosi potranno assistere agli allenamenti delle squadre amaranto e stare loro accanto. A nome della Società Sportiva Arezzo ringrazio il comune di Arezzo e il dottor Felici per il supporto fornitoci in queste settimane”