Campus Talent “Alessio Bisori” al PalaMecenate: quattro giorni di allenamenti e sport

Ancora handball internazionale ad Arezzo. Il Campus Talent “Alessio Bisori” torna per la quinta volta con una edizione speciale che apre il 2018 come meglio non si potrebbe. Il PalaMecenate ospita quattro giorni di intensi allenamenti per gruppi maschili e femminili ripartiti fra under 17 ed under 19. Pallamano a trecentosessanta gradi, quindi, nell’attesa di rituffarsi in un nuovo anno di partite e campionati.

Stavolta la consolidata organizzazione di Abderrahman Saadi e della Petrarca Pallamano portano ad Arezzo tecnici di scuola svedese e francese. Eny Rizalay, head coach dello Sparvagen HF, club di prima divisione scandinava, si alternerà alle transalpine Sarah Mathieu , responsabile tecnica Alpes Cote d’Azur,e Typanie Callejon. Panchine di alto livello e provata esperienza internazionale ed ancora una preziosa occasione di esperienza per i giovani aretini e non solo per loro.

Da sottolineare il fatto che il Campus non è solo confronto tecnico in palestra, ma è un momento di comunicazione con ragazzi di altre squadre, con istruttori di altre lingue, con modi di vita diversi. E’ un esperienza che lascia il segno oltre l’interesse per la pallamano.

E sicuramente il segno lo lascerà l’ospite d’onore e ciliegina sulla torta: Massimo Dovere, uno dei miti della pallamano italiana, saracinesca della nazionale azzurra in quasi centocinquanta occasioni con una lunga serie di trofei in bacheca fra cui ben tre scudetti vinti fra Prato e Trieste. Appese da tempo le scarpette al chiodo, l’indimenticato Max non perde occasione per trasmettere ai giovani il suo entusiasmo, la sua passione e la sua esperienza. Nella vita come nel piccolo mondo dell’Handball. Che, come tante volte abbiamo detto e scritto, non è poi così piccolo.