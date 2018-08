In campo per Francesco Renzetti, sabato il primo memorial

In campo per Francesco Renzetti. L’Olmoponte ha organizzato per questo sabato il primo memorial intitolato al 17enne che perse la vita lo scorso aprile in seguito ad un incidente stradale. Poche settimane dopo gli amici di Francesco, i compagni di squadra di Olmoponte e Santa Firmina, organizzarono la prima partita per ricordare il loro compagno.

Sabato pomeriggio di nuovo tutti in campo. Il memorial vedrà la partecipazione delle formazioni Giovanissimi e Allievi di Olmoponte, Santa Firmina, Arezzo Football Academy e SS Arezzo. Il ricavato sarà devoluto alla fondazione Niccolò Galli. Le partite saranno disputate sul campo “Luciano Giunti” di via del Verrocchio a partire dalle 15.

