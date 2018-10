Campionato Italiano FMI TT500 Epoca: il team Ciabini Motori pronto a dare battaglia

Ci sarà anche il team aretino “Ciabini Motori” domenica 7 ottobre sul circuito di Misano dove verrà disputata la gara conclusiva del Campionato Italiano FMI TT500 Epoca.

Il gruppo aretino si presenta all’appuntamento con Tomaso Bussani, alla guida della Honda CB 400 Four, in testa alla classifica e con l’obbiettivo di conquistare per la seconda volta il titolo italiano di categoria.

Anche quest’anno la moto preparata da Paolo Ciabini, e condotta da Bussani, si è confermata ai vertici con 3 primi posti su 4 gare.

“In occasione della gara sul circuito intitolato a Marco Simoncelli – fanno sapere dalla Ciabini Motori – verrà inoltre schierata una seconda moto affidata all’eclettico Valerio Vedovini, titolare della Meccano Acciaierie. Per Valerio, valido ed estroso tecnico, sarà l’occasione per misurarsi anche alla guida di una moto cui ha attivamente partecipato allo sviluppo del telaio ed altre componenti. Con la seconda moto in pista, Ciabini potrà così verificare lo sviluppo di novità sia sul telaio che sul motore. Stiamo già guardano alla prossima stagione e proseguendo l’incessante sviluppo del modello Honda Four. Un progetto iniziato qualche anno fa ma che segue un filo rosso proveniente dai lontani anni ’70 ed ispirato dal piacentino Carlo Murelli, primo italiano a lavorare nel reparto corse della casa nipponica e passato alla storia per aver realizzato le Honda CB 400 Four più veloci.

Ricordiamo che il team Ciabini ha affrontato la questa stagione 2018 con una nuova livrea dettata dai main sponsor Motul e Prada.