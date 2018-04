Campionati italiani di minigolf, la federazione scegli ancora San Cipriano

Dopo l’edizione 2015, l’impianto di Minigolf di San Cipriano nel prossimo mese di luglio ospiterà di nuovo i Campionati italiani assoluti di specialità il 21 ed il 22 luglio prossimi. La Federazione Italiana Golf su Pista quindi, ha scelto ancora il nostro territorio per l’organizzazione di un evento di portata nazionale.

L’impianto comunale, realizzato in sinergia con l’A.S.D. Minigolf Valdarno e inaugurato nel 2006, si trova immerso nel verde in località San Cipriano ed è composto da 2 campi omologati di 18 buche ciascun: uno, quello di Minigolf, è aperto al pubblico mentre l’altro, specialità Miniaturgolf, è riservato agli agonisti per gare e allenamenti. La struttura sportiva del nostro fondovalle tra l’altro, ha visto recentemente anche il restyling della Clubhouse, luogo di ristoro con vista su entrambi i campi che nel corso degli anni è divenuro anche punto di ritrovo per tanti giovani del fondovalle cavrigliese. Gli interventi hanno riguardato principalmente l’ampliamento dell’edificio, dove sono stati realizzati un locale per la preparazione a servizio del bar e un magazzino che hanno restituito al locale ufficio sala riunioni la propria funzione originaria. Inoltre è stato realizzato un servizio igienico per disabili con accesso diretto dall’esterno, funzionale alla collaborazione che si è sviluppata fra il club e alcune associazioni locali di assistenza ai disabili.

Caratteristiche che hanno spinto la Federazione Italiana Golf su Pista a scegliere di nuovo San Cipriano come impianto ideale per ospitare gli assoluti. Una scelta che, oltre a dare visibilità al territorio cavrigliese, rappresenta anche un premio per la grande attenzione allo sport e le strutture sportive fin qui mostrata dall’Amministrazione Comunale.