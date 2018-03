Voglia di calcio giocato: pullman degli Ultras per Viterbo. Ecco come iscriversi

C’è voglia di tornare a parlare di calcio giocato in casa Arezzo. C’è il desiderio di avere quanto prima l’ok per tornare in campo già sabato sera quando gli amaranto affronteranno la Viterbese in trasferta.

Gli Ultras Arezzo hanno annunciato che allestiranno dei pullman. Le iscrizioni si ricevono stasera dalle ore 21.30 alle ore 23, presso il ristorante Gate 21 allo stadio. Il costo del biglietto per il viaggio è di 18 euro. Il ritrovo allo stadio è fissato alle ore 17.10, partenza ore 17.20, calcio d’inizio alle 20.30.

Il circuito online per l’acquisto dei tagliandi è www.Go2.it. I biglietti per il settore ospiti dello stadio ”Rocchi” hanno un costo di 12 euro e possono essere acquistati anche presso il Tabacchi di San Donato. Il giorno della gara la biglietteria per il settore ospiti non sarà aperta: sarà possibile invece acquistare biglietti per la tribuna centrale dello stadio.

