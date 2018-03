Viterbese-Arezzo, così in campo. Pavanel: “Gettiamo il cuore oltre l’ostacolo”

“Tutti a Viterbo“. Tre parole pronunciate da Massimo Pavanel al termine di una settimana difficile quanto storica per l’Us Arezzo che prepara il rientro in campo.

A distanza di un mese dall’ultima partita disputata (Pontedera-Arezzo 0-0) gli amaranto riprendono il cammino. “Sarà un appuntamento al buio – ha detto Pavanel – dovremo gettare il cuore oltre l’ostacolo“.

L’avversario è di quelli tosti. La Viterbese degli ex Stefano Sottili, Michele Rinaldi e Bismark, è reduce dal ko infrasettimanale con il Cosenza. Poco male visto che i laziali sono comunque passati in finale. Nell’ultimo periodo la Viterbese ha registrato una flessione nel rendimento dopo che Sottili aveva prodotto in 10 partite 7 vittorie e tre pareggi.

Oltre alle qualità dell’avversario, e al mese di stop, Massimo Pavanel deve fare i conti con gli infortuni. In cinque non sono partiti con la squadra. Moscardelli non è al top ma alla fine potrebbe comunque partire dal primo minuto. Si va verso la conferma del 3-5-2 con Talarico e Semprini in lizza per una maglia nel terzetto difensivo. In mediana spazio a Luciani, Cenetti, De Feudis, Foglia e Sabatino.

Calcio d’inizio alle 20:30. Arbitro dell’incontro sarà il signor Mario Vigile di Cosenza coadiuvato da Carmine Graziano di Mantova e Marco Carrelli di Campobasso.

Saranno almeno 250 i tifosi amaranto al “Rocchi”. Due pullman partiranno dallo stadio mentre altri tifosi si muoveranno con mezzi propri.

AREZZO (3-5-2): 22 Perisan; 30 Semprini, 5 Varga, 13 Muscat; 16 Luciani, 20 Cenetti, 18 De Feudis, 8 Foglia, 4 Sabatino; 10 Cutolo, 9 Moscardelli.

A disposizione: 1 Ferrari, 2 Talarico, 3 Mazzarani, 6 Yebli, 7 Lulli, 11 Cellini, 23 Criscuolo, 27 Belvisi, 29 Campagna, 32 Regolanti.

Indisponibili: 14 Ferrario, 19 Di Nardo, 21 Benucci, 25 Della Giovanna, 26 Franchetti.

Allenatore: Massimo Pavanel.

ARBITRO: Mario Vigile di Cosenza (Carmine Graziano di Mantova – Marco Carrelli di Campobasso).

