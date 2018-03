Us Arezzo, via ai mini-abbonamenti. Tutte le info e i prezzi

L’Unione Sportiva Arezzo apre ufficialmente la campagna dei mini-abbonamenti validi per le ultime 5 gare interne del girone di ritorno che gli amaranto disputeranno allo Stadio “Città di Arezzo” nella stagione 2017-18.

Un’occasione non solo per chi non é abbonato, ma anche per coloro che sono già in possesso dell’abbonamento per la stagione in corso, ma vogliono comunque contribuire ulteriormente alla causa amaranto, attualmente in fallimento in esercizio provvisorio.

I mini-abbonamenti saranno in vendita da mercoledì 21 marzo presso la sede della società amaranto in viale Gramsci con il seguente orario: 9:30 – 12:00 e 14:00 – 18:00.

Non è necessaria la tessera del tifoso.

Abbonamenti facoltativi 5 gare:

Curva 50€

Laterale 100€

Centrale 150€

Centralissima 200€

Per quanto riguarda la normale prevendita, in occasione della partita U.S. Arezzo – Gavorrano, valida per le trentaduesima giornata del campionato di Serie C, tutto rimarrà invariato.