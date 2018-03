US Arezzo, il tour de force è servito. Il calendario completo fino all’ultima giornata

Stabilite dati e orari delle partite del girone A di serie C fino al termine della regular season. Dopo la partita interna con il Gavorrano, in programma sabato alle 16:30, l’Arezzo sarà di scena sabato 29 marzo alle 16:30 a Piacenza contro la Pro.

Il derby con il Livorno sarà recuperato il 3 aprile alle 18:30.

Poi la prima delle due trasferta consecutive. Viaggio a Cuneo il 7 aprile alle 14:30 e tre giorno dopo l’Arezzo sarà in campo ad Olbia.

Quattro giorni dopo (sabato 14 aprile) il derby intero contro il Siena alle 18:30. Martedì 17 aprile arriverà il Monza alle 16:30.

Ultima partita in notturna il 21 aprile contro il Prato al “Lungobisenzio” con calcio d’inizio alle 20:30. Il 28 aprile arriverà alle 18:30 il Pisa per poi chiudere il trittico di derby toscani il 5 maggio alle 16:30 in casa della Carrarese. Il tour de force è servito.

Arezzo-Gavorrano, sabato 24 marzo ore 16:30

Pro Piacenza-Arezzo, giovedì 29 marzo ore 16:30

Arezzo-Livorno, martedì 3 aprile ore 18:30

Cuneo-Arezzo, sabato 7 aprile ore 14:30

Olbia-Arezzo, martedì 10 aprile ore 14:30

Arezzo-Siena, sabato 14 aprile ore 18:30

Arezzo-Monza, martedì 17 aprile ore 16:30

Prato-Arezzo, sabato 21 aprile ore 20:30

Arezzo-Pisa, sabato 28 aprile ore 16:30

Carrarese-Arezzo, sabato 5 maggio ore 16:30

Articoli correlati:

Mini-abbonamenti in vendita, tutte le info e i prezzi

Twitter @MatteoMarzotti