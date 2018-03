Test di lusso per l’Arezzo femminile in casa della Fiorentina

Amichevole di lusso per l’Arezzo femminile. Le amaranto dopo aver liquidato con un netto 4-0 la Juventus nell’ultimo turno di campionato domani faranno visita alla Fiorentina.

L’Arezzo, secondo della classe in Serie B, affronterà la quinta forza della Serie A. Il test è in programma alle 16:30 presso il centro sportivo San Marcellino.

Un’amichevole davvero di prestigio per le ragazze di Lorenzini che in campionato viaggiano verso la permanenza in categoria. Il secondo posto infatti permetterebbe all’Arezzo di rientrare nel prossimo campionato di Serie B che si disputerà a livello nazionale.



Twitter @MatteoMarzotti