Appuntamento con la storia: la Terranuova Traiana cerca la finale contro la Rufina

Sarà un esodo biancorosso quello in partenza da Terranuova con direzione Rufina. I biancorossi alle 15 saranno impegnati nel mercoledì di coppa con in palio il pass per la finale. Una gara unica quella in casa dell'Audax Rufina che per regolamento porterà i biancorossi a poter contare su due risultati. La squadra che gioca in trasferta può passare il turno grazie anche ad un pareggio al termine dei 120' di gioco.

La Terranuova Traiana cerca una qualificazione storica che potrebbe avvicinare il salto in Eccellenza. Tra l'altro i biancorossi sono in corsa per un possibile double. In campionato sono al sesto posto, a meno due dalla vetta. In coppa hanno saputo tenere alta la concentrazione e il proprio rendimento. Eliminate Castelnuovese e Arno Castiglioni Laterina nel girone del primo turno, fuori anche il Soci Casentino e il 21 novembre vittoria anche contro la Chiantigiana. Oggi pomeriggio servirà un altro passo in avanti.

Per l'Audax Rufina la coppa rappresenta il principale obiettivo di una stagione che era partita con altre aspettative. I bianconeri sono dopo un avvio in salita si sono ripresi lasciando la zona playout e stazionando a metà classifica. Nell'ultimo turno hanno pareggiato per 0-0 con il Pontassieve. Stesso risultato per la Terranuova Traiana che affrontava il Cortona Camucia.

Potrebbe fare la differenza la difesa. Rufina e Terranuova hanno siglato in campionato lo stesso numero di reti (26) ma sono le due difese a fare a differenza. Solo 16 i gol al passivo per i valdarnesi contro i 26 dei fiorentini. Numeri e statistiche che possono dare qualche indizio, ma poi il pallone potrebbe invertire e annullare qualsiasi pronostico.

Coppa Toscana Promozione - Semifinali

Cascina - Montespertoli ore 15:00.

Audax Rufina - Terranuova Traiana ore 15:00.

