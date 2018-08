Terranuova Traiana, così la rosa per la nuova stagione del calcio a 5

Terranuova Traiana calcio a 5 ai nastri di partenza della stagione 2018-2019. Dopo la vittoria del campionato di serie D, il team del riconfermato Andrea Guerritore, al terzo anno in plancia di comando, si radunerà lunedì prossimo, 27 agosto, presso l’impianto intitolato alla memoria di Massimiliano Galasso, situato all’interno del Parco Pubblico Attrezzato di Terranuova Bracciolini. Dopo la fantastica cavalcata dello scorso torneo, i biancorossi iniziano l’avventura nel campionato di serie C2, il secondo a livello regionale, quinto della piramide nazionale, con l’obiettivo di una tranquilla salvezza diretta, senza passare dalle forche caudine dei play-out.

Per ottenere questo risultato, lo staff dirigenziale composto da Tommaso Schincaglia, Marco Natalini e Roberto Bonaccini, ai quali da quest’anno si aggiungono Gaetano Bonura e Lamberto Giorgetti, ha portato in riva al Ciuffenna il portiere Andrea Caselli, classe 1984 ex San Giovanni calcio a 5 ed ex Valdarnia, oltre agli universali Fabiano Kananaj (’96) e Matteo Cortonesi (’88), mentre sono stati svincolati Casalini, Pierozzi e Boncompagni. Il club di piazza generale Coralli, che anche per questa stagione annovera tra gli sponsor il Bar I’ Lupo, la Carrozzeria Tozzi e il Bar Centrale di Terranuova, conferma tra gli altri i portieri Stagi e Rosati, il capitano Marco Pianigiani, il bomber Iannicelli, oltre Rascionato, Bonura, Pellegrino, Natalini, Biagianti, Carusi, Forzini e i classe 2000 Fratini e Marzi. La preparazione atletica prevederà sessioni quotidiane per due settimane, escluso il sabato e la domenica, in attesa del via del campionato che partirà verosimilmente venerdì 21 settembre.

Questa la rosa a disposizione di mister Andrea Guerritore.

Portieri: Andrea Caselli (’84), Andrea Stagi (’82), Lorenzo Rosati (’92).

Universali: Alessio Bonura (’93), Simone Biagianti (’91), Mattia Carusi (’89), Matteo Cortonesi (’88), Alessandro Forzini (’91), Edoardo Fratini (’00), Claudio Iannicelli (’85), Fabiano Kananaj (’96), Lorenzo Marzi (’00), Tommaso Natalini (’93), Alessio Pellegrino (’96), Marco Pianigiani (’89), Lorenzo Rascionato (’90).

In attesa della composizione dei due gironi e del relativo calendario, queste le squadre aventi diritto alla partecipazione del campionato regionale di serie C2.

SERIE C2

1) Pontedera

2) Firenze

3) Coiano Santa Lucia

4) Five To Five

5) Futsal Empoli

6) Isola d’Elba Soul Sport

7) Massa

8) Monsummano

9) Poggio a Caiano

10) Timec

11) Trident Sport

12) Versilia (Probabile ripescata in C1)

13) Atletico San Gimignano

14) Deportivo Chiesanuova

15) Torrita

16) Le Crete

17) Pontassieve

18) Rapolano

19) Remole

20) Virtus Poggibonsi

21) Futsal Massa

22) Oltreserchio

23) Limite e Capraia

24) Terranuova Traiana

25) Città di Chiusi (ripescata)

26) San Michele (ripescata)

27) Unione Montalbano (ripescata)

28) Rione (ripescato)

29) Monteriggioni (ripescato in caso di ripescaggio del Versilia).