Taglio del nastro per il campo “Matteo Roghi” a Foiano VIDEO

Taglio del nastro per l’impianto sportivo in erba artificiale di Foiano della Chiana. La struttura realizzata a due passi dallo Stadio dei Pini è stata intitolata questo pomeriggio a Matteo Roghi. L’amministrazione comunale in pieno accordo anche con la società amaranto ha infatto deciso di dedicare al 14enne che perse la vita nei minuti finali di una partita di calcio.

Era il novembre del 2013. Il Foiano stava disputando un incontro ad Abbadia San Salvatore. Matteo Roghi subito dopo che aver segnato in extremis il gol del pareggio aveva accusato un malore. Inutili i soccorsi. Presenti i ragazzi della Nuova A.C. Foiano ma anche i ragazzi di Bologna e Fiorentina con i loro atleti classe 2004 e 2005 per il triangolare che ha inaugurato l’impianto.

Tra le autorità presenti anche il consigliere regionale della Lnd Toscana Mario Tralci. Tralci, foianese doc, ha donato di sua iniziativa un defibrillatore alla società foianese al fine di rendere maggiormente sicuro il nuono impianto sportivo.



