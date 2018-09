Stadio inagibile, la Castiglionese si trasferisce a La Nave. Domenica il debutto

Il trasferimento è già stato effettuato anche se è a titolo temporaneo. La Castiglionese ormai da un mese si è infatti portata a La Nave. L’impianto della Valdichiana, nella pianura davanti a Castiglion Fiorentino è diventato il nuovo “campo base” per gli allenamenti dei gialloviola, ma non solo.

Lo stadio Faralli d’altronde è off limits. I lavori sulla tribuna stanno proseguendo e saranno ultimati, salvo contrattempi, entro la fine dell’anno. L’amministrazione comunale avrebbe voluto far partire con largo anticipo i lavori di abbattimento del secondo anello, inagibile ormai da anni.

La Castiglionese di mister Carboni però aveva organizzato tra maggio e giugno un torneo giovanile ed ha preferito disputare le partite al Faralli. Da qui un ritardo nell’inizio dei lavori. Era chiaro quindi che la preparazione sarebbe stata svolta altrove in attesa della nuova tribuna e del nuovo campo in erba artificiale adiacente al Faralli.

La Castiglionese, tramite l’amministrazione comunale, ha optato per La Nave. Il centro sportivo è gestito tramite convenzione dalla società Arretium che vede a capo la moglie di Mauro Ferretti, ex presidente dell’Arezzo. Il terreno di gioco è stato quindi omologato per poter ospitare le sfide del torneo di Eccellenza.

Nell’ultimo bollettino ufficiale della Lnd la Castiglionese ha indicato quello de La Nave come l’impianto sportivo per le proprie gara casalinghe. Domenica quindi i gialloviola attenderanno nella frazione di Castiglion Fiorentino la Fortis Juventus per il primo turno di campionato.



