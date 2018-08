SS Arezzo, prorogata la campagna abbonamenti. Obiettivo mille tessere

Il campionato è slittato a metà settembre e così anche la campagna abbonamenti è slittata. L’Arezzo ha quindi prorogato la campagna abbonamenti fino alla seconda partita casalinga.

E’ possibile sottoscrivere le tessere stagionali all’interno della sala stampa dello stadio Comunale nei giorni di mercoledì, giovedì e venerdì dalle 10 alle 13 e dalle 15,30 alle 19,30.

E’ necessario presentarsi muniti di documento di identità valido e sottoscrivere la Tessera del tifoso o Suppoters Card.

Obiettivo mille tessere. Quasi 700 gli abbonamenti sottoscritti. La società spera e si augura che possa essere raggiunta almeno quota 1000 in queste ultime settimane.

Per quanto riguarda i prezzi si va dalla cifra minima di 110 euro per la curva sud a quella massima di 1.250 euro per la tribuna vip. In mezzo ci sono molte alternative: 230 euro per la tribuna laterale, 350 euro per la tribuna centrale, 460 euro per la tribuna centralissima. Sono previste riduzioni per donne, over 65, invalidi, minorenni e famiglie.

Per usufruire della tariffa Family Pack la sottoscrizione deve essere fatta da minimo tre membri di primo grado, anche in settori diversi. La riduzione è applicabile nella sola tariffa intera.

Il servizio di accreditamento gratuito è riservato ai tifosi diversamente abili a cui è stata riconosciuta un’invalidità del 100% con diritto di assistenza continua, condizione che deve essere riportata sul certificato di invalidità. Per ragioni di sicurezza e accessibilità, ai tifosi diversamente abili sono riservate postazioni specifiche all’interno dello stadio, idonee alle particolari esigenze di circolazione delle carrozzine e delle persone con difficoltà motorie.

