Siena-Arezzo, parte la prevendita: le modalità di acquisto. L’Osservatorio: “partita a rischio”

E’ ufficialmente aperta la prevendita per il derby. I tagliandi sono disponibili online sul circuito Ciaotickets e nel nuovo punto vendita allestito per l’occasione. Il precedente risulta infatti “temporaneamente non attivo“.

I tifosi amaranto potranno rivolgersi alla Tabaccheria Corsi Roberto in via Trasimeno 31 (0575 908063) fino a venerdì. Il prezzo praticato per il settore ospiti è di 12,00 euro (prezzo unico e comprensivo di diritti di prevendita), entro le ore 19 di sabato 6 ottobre.

Soltanto i possessori di Tessera del Tifoso, Supporter Card o Fidelity Card, residenti nella provincia di Arezzo, potranno acquistare in prevendita i tagliandi per il settore ospiti, anche optando per l’acquisto online.

“Vista la connotazione di profilo di rischio attribuita alla gara da parte dell’Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive – si legge in una nota della SS Arezzo – la Robur Siena informa di dover attendere le decisioni del G.O.S. in merito alla eventuale distribuzione nel giorno della partita dei tagliandi rimasti invenduti di tutti i settori dello Stadio “Artemio Franchi”, con l’esclusione del settore ospiti, in favore dei tifosi ospiti, compresi quelli residenti nella provincia di Arezzo, presso tutti i punti vendita comprese le biglietterie in prossimità dello stadio “Artemio Franchi” di Siena. Per ulteriori informazioni relativi ai punti vendita e per l’acquisto on line dei tagliandi è possibile consultare direttamente il sito www.ciaotickets.com“.

