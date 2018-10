Siena-Arezzo, le probabili formazioni. Esodo amaranto al Franchi

Non è solo un derby ma anche un esame di maturità. E’ il giorno di Siena-Arezzo che arriva proprio nelle prime battute di campionato. Da una parte c’è un Siena deluso dopo il mancato ripescaggio in B. Una formazione costruita per un altro tipo di torneo, costretta allo stop e che ha potuto esordire solo sette giorni fa. Dall’altra parte ecco un Arezzo giovane, con alcune certezze sul piano del gioco, il morale decisamente alto per l’avvio di stagione e ben 700 tifosi al seguito.

Siena con il 4-3-1-2. Non sembrano esserci grosse novità a livello di formazione per i bianconeri di Mignani. Da capire se in mediana toccherà a Sbrissa o Cristiani e in attacco se Aramu, come sembra, vincerà il ballottaggio con Fabbro.

Due ballottaggi per l’Arezzo. Confermato il 4-3-1-2 e per buona parte anche l’undici visto in azione contro l’Arzachena. Sono due i ballottaggi aperti. Il primo vede in gara Belloni e Serrotti con quest’ultimo favorito per il ruolo di trequarti. Altrimenti Serrotti potrebbe anche scalare in mediana (da capire chi gli farà spazio a quel punto). In attacco Persano è reduce dal gol vittoria, Brunori da due prove convincenti. Ecco allora che il brasiliano parte in leggero vantaggio.

Calcio d’inizio alle 20:30. Arbitro dell’incontro Daniel Amabile di Vicenza coadiuvato da Antonio Vono di Soverato e Giulio Fantino di Savona.

SIENA (4-3-1-2): 1 Contini; 23 Brumat, 19 Russo, 15 Belmonte, 26 Imperiale; 17 Cristiani, 16 Gerli, 25 Vassallo; 6 Guberti; 10 Aramu, 9 Gliozzi.

A disposizione: 12 Cefariello, 22 Nardi, 2 De Santis, 3 Zanon, 4 Arrigoni, 11 Di Livio, 13 Rossi, 14 Romagnoli, 18 Fabbro, 20 Sbrissa, 24 Cianci.

Indisponibili: 5 D’Ambrosio, 7 Cesarini. Squalificati: 8 Bulevardi (1).

Allenatore: Michele Mignani.

AREZZO (4-3-1-2): 22 Pelagotti; 16 Luciani, 6 Pelagatti, 26 Pinto, 32 Sala; 8 Foglia, 30 Basit, 4 Buglio; 11 Serrotti; 10 Cutolo, 9 Brunori.

A disposizione: 1 Melgrati, 2 Zappella, 3 Varutti, 14 Danese, 17 Salifu, 19 Persano, 27 Bruschi, 28 Keqi, 29 Tassi, 33 Borghini, 34 Sbaccella, 39 Belloni.

Indisponili: 5 Mosti, 7 Zini, 15 Nije, 21 Benucci, 24 Burzigotti.

Allenatore: Alessandro Dal Canto.

ARBITRO: Daniel Amabile di Vicenza (Antonio Vono di Soverato – Giulio Fantino di Savona).

Reti: .

Note – Spettatori: . Recupero: ‘ + ‘. Angoli: . Ammoniti: .

Serie C girone A – 5° giornata

Pro Vercelli – Carrarese 3-1.

Lucchese – Cuneo ore 14:30.

Pontedera – Olbia ore 14:30.

Arzachena – Albissola ore 16:30.

Pisa – Alessandria ore 16:30.

Piacenza – Novara ore 20:30.

Gozzano – Pro Piacenza 08/10 ore 20:30.

Juventus U23 – Pro Patria 08/10 ore 20:30.

Virtus Entella – Pistoiese rinviata.

