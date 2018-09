Sicurezza e consolidamento, Anselmi: “Contatti in corso con altri sponsor”

“Consolidarci anche come società“. Massimo Anselmi risponde così alla domanda su quale sia l’obiettivo della stagione 2018/2019. Al vicepresidente amaranto ieri sera nel corso della presentazione della prima squadra è arrivato il plauso del patron Giorgio La Cava.

“Massimo ha fatto e sta facendo un gran lavoro sul fronte sponsor” ha detto La Cava riferendosi alle quattro aziende che hanno inserito il loro marchio sulle divise del Cavallino.

Un impegno quello di Massimo Anselmi non solo come azionista ma anche e soprattutto come imprenditore aretino.

Tornasse indietro farebbe nuovamente questo investimento?

“Ci sono varie sfaccettature dell’investimento da valutare – ha spiegato Anselmi – per una attività come questa serve tempo. Stiamo parlando di una start up. Come aretino è chiaro che sono molto coinvolto. Mi rendo conto che siamo solo all’inizio e dobbiamo strutturarci per andare a gestire il progetto triennale, mentre adesso dobbiamo affrontare la quotidianità. Rifarei questo investimento, ma solo per questa città“.

Qual è il suo obiettivo per questa stagione?

“Migliorare ancora il rapporto con la città e gli imprenditori – ha aggiunto Anselmi – questo ci può dare maggiore sicurezza per il futuro. Siamo partiti bene. L’obiettivo è consolidarci ancora di più, anche con altri imprenditori che stanno pensando di affiancare questa società come sponsor ma anche dando fiducia al progetto. Stiamo cercando di definire alcuni aspetti“.



