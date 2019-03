E' Serse Cosmi il nuovo allenatore del Venezia

Era rimasto in attesa di una chiamata dopo aver condotto l'Ascoli alla salvezza la scorsa stagione. Nei mesi scorsi c'era stato più di un contatto con l'Hellas Verona che aveva pensato a lui per sostituire un suo ex giocatore, oggi allenatore, che risponde al nome di Fabio Grosso. Alla fine è arrivata comunque dal Veneto ma non dagli scaligeri.

Serse Cosmi da questa mattina è il nuovo allenatore del Venezia. Joe Tacopina, presidente dei lagunari, ha deciso di esonerare Walter Zenga e di chiamare al suo posto l'ex tecnico amaranto. Cosmi verrà presentato domani alle 11 e dirigerà il suo primo allenamento. A lui il compito di dare una scossa alla squadra che è scivolata al quartultimo posto in classifica con 26 punti all'attivo.

Il debutto è in programma lunedì prossimo alle 21 in casa contro il Palermo. Sarà subito una sfida da ex per Cosmi che ha allenato il Palermo in una breve parentesi nella stagione 2011.

