Serata amaranto all’Arena Eden: l’Arezzo si presenta ai suoi tifosi

Sarà un pomeriggio di festa quello in programma all’Arena Eden dove alle 19 prenderà il via la presentazione della prima squadra amaranto. Una cerimonia in tono minore visto la tragedia che ha colpito questa mattina la città di Arezzo con la morte di due dipendenti dell’Archivio di stato.

Giocatori, allenatore, staff tecnico e dirigenti. Tutti insieme sul palco insieme ai tifosi che raggiungeranno l’Eden Garden. “Al termine della cerimonia di presentazione – scriva l’Arezzo –la società sarà lieta di offrire ai tifosi presenti un aperitivo per brindare tutti insieme alla nuova stagione“.

Una location nuova per l’Arezzo che nel corso delle ultime stagioni aveva scelto lo stadio o le piazze del centro per presentarsi ai suoi tifosi. Piazza Grande, piazza Sant’Agostino e lo stadio come è successo lo scorso anno.

Un brindisi prima ancora che una presentazione quella in calendario alla luce anche del risultato ottenuto a Lucca e del prossimo impegno contro il Pisa di Davide Moscardelli. Ma le presentazioni non si fermano qui. Domani la società amaranto presenterà le tre maglie della stagione 2018/2019.

Insieme ai rappresentati degli sponsor (Unoaerre, Chimet, Estra e Coingas) l’Arezzo mostrerà le tre divise per questa stagione: amaranto, bianca e arancione.

Twitter @MatteoMarzotti