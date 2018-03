Semprini verso la conferma in attacco spazio a Regolanti. Due dubbi per Pavanel

Moscardelli ancora indisponibile, Cenetti e Sabatino a parte, Semprini verso la conferma. Queste le principali novità emerse nell’allenamento che l’Arezzo ha svolto nel pomeriggio al Comunale.

Il capitano non era insieme alla squadra. Moscardelli si sta sottoponendo alle terapie del caso per risolvere il problema ai flessori. Allenamento differenziato per Cenetti e Sabatino. I due hanno svolto solo qualche giro di campo per poi rientrare negli spogliatoi. Nelle prossime ore saranno valutati dallo staff.

Ancora 3-5-2. Dopo un riscaldamento incentrato su un lavoro tecnico Pavanel ha diviso la rosa a disposizione in due squadre. Da quanto visto il 3-5-2 viaggia senza problemi verso la conferma. La probabile formazione dovrebbe vedere il ritorno di Muscat e la conferma di Semprini centrale difensivo. Se Sabatino non dovesse recuperare si aprirà per quel ruolo un ballottaggio.

Pavanel a tal proposito ha provato Ferrario, rientrato pochi giorni fa da un infortunio, ma anche Della Giovanna. Una soluzione dettata dall’emergenza difensiva anche se nelle prossime ore tornerà Varga. Il centrale slovacco terminati gli impegni con l’under 21 slovacca è atteso ad Arezzo. Potrebbe anche tornare in tempo per partire insieme al resto della squadra.

In mediana Luciani e Benucci presidieranno gli esterni con Foglia, De Feudis e Lulli centrali. In attacco nessun dubbio sull’impiego di Cutolo mentre Regolanti è in vantaggio sugli altri compagni di reparto.

La rifinitura è in programma domani alle 11 a porte chiuse. Pavanel potrà valutare meglio Cenetti e Sabatino.

Articoli correlati:

Mazzata per l’Arezzo: -6 in classifica per la scadenza saltata a dicembre

Twitter @MatteoMarzotti