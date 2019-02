Impresa Terranuova: biancorossi in finale di Coppa Toscana

Missione compiuta. La Terranuova Traiana si aggiudica la semifinale di Coppa Toscana sul campo dell'Audax Rufina. Una vittoria cercata e voluta nonostante ai biancorossi bastasse anche un pareggio nell'arco dei 120' di gioco.

La pratica viene risolta al 91' da Massai e manda i valdarnesi all'atto conclusivo contro il Cascina che ha superato per 2-0 in casa il Montespertoli. La sfida verrà disputata sul sintetico delle Due Strade (da stabilire la data) e in questo caso se dovesse persistere il pari al 90' spazio ai supplementari ed eventualmente ai rigori.

La cronaca

La Terranuova Traiana parte come si deve ma l'Audax Rufina sfiora il gol con Renai che colpisce il palo. Al 38' ecco il gol degli uomini di Marco Becattini. Sugli sviluppi di un corner Sacconi sigla l’uno a zero per i biancorossi. Quattro minuti dopo arriva la risposta dell’Audax Rufina con Pratesi. All'intervallo il punteggio è in parità: 1-1. Nella ripresa la Rufina torna ad essere pericolosa con Renai, la Terranuova Traiana copre e risponde. Vengono assegnati cinque minuti di recupero nel primo dei quali ecco la rete decisiva di Massai. Al 95' parte la festa biancorossa per la finale raggiunta contro il Cascina che potrebbe valere e non poco anche in ottica promozione con la Terranuova Traiana che può puntare ad uno storico double visto e considerato che i punti di distacco dal primo posto sono solo due.

