Santa Firmina, ottimi risultati per le giovanili. Volano Allievi e Giovanissimi

La prima squadra incappa in una sconfitta per 1-0 contro il Pieve al Toppo. Una autorete condanna i gialloverdi a cui c’è veramente poco da rimproverare. Adesso un fine settimana di stop per la concomitanza con la Regions’ Cup. Il campionato riprenderà domenica 21 ottobre contro il Chiusi in trasferta.

La Juniores vince in casa dell’Arno Castiglioni Laterina per 3-0 e prosegue la sua corsa. Le reti portano la firma di Cecconi e di Raiola, autore di una doppietta. Prossimo avversario l’Alberoro che sarà di scena a Santa Firmina dove i gialloverdi cercheranno di compiere un ulteriore passo in avanti.

Bello ma soprattutto importante successo per gli Allievi Regionali di Nardin che regolano la Settignanese per 3-2 grazie alla rete di Bicchi e alla doppietta di Romanò. I gialloverdi sono primi insieme alla Sangiovannese e adesso andranno a caccia di nuove conferme in casa dell’Impruneta Tavarnuzze.

Goleada degli Allievi B nel derby con la Petrarca Calcio grazie alle reti di Cangi, Ferrazzano, Zuccherelli, alla tripletta di Garbinesi e al poker di Zichi. Prossimo avversario la Tuscar in trasferta per cercare un altro importante passo in avanti verso la vetta del girone.

I Giovanissimi Regionali di mister Mariottini vincono per 3-0 sull’Isolotto. Mattatore dell’incontro Boschi autore di una tripletta. Prossimo avversario l’Africo in casa per quello che è un autentico scontro al vertice.

Grande vittoria per i Giovanissimi B che si aggiudicano il derby per 9-1 contro la Tuscar grazie alle doppiette di Tanti e Faggini, e alle reti di Falsini A., Falsini F., Vanni, Balò e Cai. Nel prossimo turno trasferta a Subbiano con l’obiettivo di tenere la testa della classifica.

Gli Esordienti 2006 sono costretti allo stop in casa contro la Tuscar. Una partita segnata da una buonissima prestazione da parte dei baby gialloverdu puniti soprattutto da alcuni episodi. Di Lodolo la rete messa a segno.

Gli Esordienti 2007 escono sconfitti sul campo dell’Olmoponte con i punteggi di 1-1, 0-0 e 3-1.

Ko di misura contro l’Arezzo Football Academy che si aggiudicano l’incontro con i punteggi di 0-1, 0-0 e 0-1.

Buon esordio per i Pulcini 2008 di Andrea Bertini che passa per 81- sul Capolona Quarata con i parziali di 4-0, 2-1 e 2-0. In rete Tiribocchi (3), Bennati (2), Bartolini (2) e Nocenti.

Nella prima giornata di campionato i Pulcini 2 009 passano contro il Capolona Quarata con i parziali di 0-1, 0-3 e 0-4. Le reti portano le firme di Bigozzi, Cutini, Casini e Bellaccini a cui si aggiungono le doppiette di Cannoni e Pesenti.

I Primi Calci 2010 scivolano all’esordio nella prima partita di campionato contro il Pieve al Toppo per 1-3 (2-4, 1-1, 1-3). Le reti gialloverdi portano le firma di Cetarini, Leoni, Oliviero.

