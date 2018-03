Santa Firmina, ottime notizie dalle giovanili nel weekend

Fine settimana amaro per la prima squadra del Santa Firmina. Gli uomini di Carlo Squillantini cadono per 4-1 in casa del Battifolle. Ancora una volta i gialloverdi cadono nei minuti finali, o almeno vedono gli avversari riuscire a colpire. Avanti di due reti per i locali di pensa Terrazzani ad accorciare. Nel finale due contropiedi sono fatali nell’economia del risultato finale. Il campionato adesso si ferma. Prossimo avversario il Cavriglia domenica 8 aprile tra le mura amiche.

Pari pirotecnico per la Juniores contro la Virtus Lignano. Il derby tutto aretino si risolve per 3-3 con le reti del Santa Firmina che portano la firma di Armin, Bresciani e Agretti. Prossimo avversario sarà la Faellese attesa a Santa Firmina sabato prossimo. Uno scontro la i gialloverdi quinti in classifica e la sesta forza del torneo. In palio punti pesanti per tornare a insidiare un posto sul podio.

Grande e importante successo per gli Allievi Regionali. I gialloverdi battono 2-0 la Fortis tra le mura amiche con le reti di Pagni e del solito Gennaioli. Domenica 8 aprile il ritorno in campo con la trasferta in casa del Firenze Ovest. Il Santa Firmia cercherà nell’occasione l’allungo decisivo per blindare un terzo posto da applausi.

Vittoria netta per gli Allievi B. Il punteggio di 6-0 permette ai gialloverdi di superare il Capolona Quarata. Doppietta per Agushi seguito dalle reti di Romanò, Styan, Davison e Traore.

Tre punti per restare nelle prime posizioni in attesa del prossimo confronto contro l’Olmoponte.

Termina con un pari il confronto tra i Giovanissimi Regionali e l’Impruneta. Peri esterno per i gialloverdi con gol di Garbinesi. Alla ripresa del campionato dopo Pasqua il calendario proporrà il derby contro l’Olmoponte. Uno scontro diretto nei piani alti da vivere con il fiato sospeso.

I Giovanissimi B passano con una vittoria di larga misura in casa del Capolona Quarata. Prossimo appuntamento il 25 marzo in casa contro l’Orange Don Bosco per provare a salire ancora in classifica rispetto al secondo posto attualmente occupato.

