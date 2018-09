Santa Firmina, Nardin alla guida degli Allievi Regionali: “Possiamo essere la sorpresa”

“Potremo essere la sorpresa del campionato”. Parola di Tommaso Nardin, allenatore degli Allievi regionali del Santa Firmina. “E’ la mia quarta stagione a Santa Firmina – commenta Nardin – devo essere sincero e ringraziare la società per avermi affidato la panchina degli Allievi dopo gli ani passati alla guida dei Giovanissimi”.

Il gruppo degli Allievi ha registrato in estate quattro innesti con la rosa che ha mantenuto la stessa ossatura. “Sono arrivati quattro nuovi elementi che si sono ben inseriti nel gruppo che ormai da diversi anni costituisce l’ossatura di questa squadra”.

Il Santa Firmina punta ad essere la sorpresa in un girone dove non mancano le squadre ben attrezzate.

“Penso al Bibbiena, alla Castiglionese ma anche alla Sangiovannese e guardando nel fiorentino a Fortis Juventus e Affrico. Sarà un bel campionato”.

L’esordio per i gialloverdi è in calendario il 23 settembre contro il Belmonte. “Il nostro obiettivo? E’ quello di preparare i ragazzi, farli crescere con l’obiettivo e la speranza che il prossimo anno possano giocare in prime squadre, possibilmente in categorie importanti”.

Twitter @ArezzoNotizie