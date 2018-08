Salvezza, playoff e organici rinnovati. Le quotazioni delle aretine in Eccellenza

La truppa delle aretine in Eccellenza è tornata sui livelli del recente passato. Sono infatti cinque le aretine che tra poche ore scenderanno in campo per il primo impegno ufficiale della stagione. Quattro di loro hanno cambiato guida tecnica, scommettendo in alcuni casi su esordienti.

Baldaccio Bruni – Dopo l’era Benedetti i biancoverdi hanno affidato la panchina a Daniele Chiarini. I movimenti di mercato hanno interessato più o meno tutti i reparti. Da segnalare tra le partenze quella del difensore Poponcini. Le novità hanno interessato anche l’attacco dove alla fine nonostante lacune sirene di mercato Quadroni e Terzi sono rimasti. L’obiettivo? La parte sinistra della classifica, possibilmente tra le pretendenti ai playoff.

Bucinese – Squadra rinnovata come non mai quella degli arancioverdi tornati d’ufficio in Eccellenza. La Bucinese ha affidato la panchina a Filippo Nardi. Il gruppo costruito da zero è davvero giovane e avrà bisogno di pazienza. Tra gli acquisti di spessore c’è sicuramente quello di Maurizio Sala. La retrocessione playout è stata cancellata ma è anche un monito. L’obiettivo è quello di una salvezza tranquilla senza se e senza ma.

Castiglionese – “La società ha chiesto una salvezza tranquilla“. Parole di Francesco Carboni, bandiera del team gialloviola. E’ lui che ha tracciato la rotta verso l’obiettivo di una Castiglionese in procinto di festeggiare il centenario. In panchina c’è la bandiera, l’ex capitano Carboni. La squadra è stata ringiovanita con acquisti mirati per raggiungere il proprio traguardo. Eppure scorrendo i nomi della rosa la fantasia spinge a sognare soprattutto nel reparto offensivo con quel tandem formato da Daniele Bucaletti e Cristian Casini.

Nuova A.C. Foiano – Gli amaranto sono tornati in Eccellenza a distanza di un solo anno. In estate la separazione da Bernacchia e la scelta di Camilletti, ex che torna per l’esordio. Sventati gli assalti a bomber Monaci la rosa ha registrato alcune partenze sopperite da innesti di under interessanti (Khtella) e over di esperienza. La sensazione è che la salvezza sia l’obiettivo primario. Raggiunta la quota di sicurezza poi l’asticella potrà essere alzata.

Pratovecchio – Debutta in Eccellenza mister Bronchi, l’unico allenatore delle aretine che è stato confermato. In rossonero è rimasto anche uno dei portieri più interessanti come Vestri, mentre è arrivato dalla Sansovino Lazzeroni. Una squadra che ha operato con innesti mirati sul mercato. Gli indizi puntano tutti verso una stagione senza fronzoli e con i piedi ben piantati sul tappeto erboso. Di certi i nomi di Sorbini, Capacci e Cipriani farebbero pensare e sperare in una stagione non proprio anonima.

Twitter @MatteoMarzotti