La Salernitana cerca talenti ad Arezzo: raduno al Villaggio Amaranto

Inizia da Arezzo il percorso che porterà i migliori talenti della toscana delle categorie allievi e giovanissimi sotto gli occhi attenti del team calcistico di proprietà della famiglia Lotito

Una iniziativa importante quella voluta da Andrea Ritorni, nuovo coordinatore area scouting della Salernitana per le regioni Umbria, Toscana e Liguria. Collaboratore storico di Luciano Moggi e Fabiani, Andrea Ritorni ha segnalato giocatori del calibro di Chiellini, Amauri, Zaza, Andrew Caroll (West Ham), Falcinelli, Lapadula, Rossettini, e tanti altri.

Perchè proprio Arezzo per questa prima convocazione ? "Conosco bene il calcio giovanile toscano e ritengo la nostra regione fucina di talenti. Credo che la Toscana sia un polo strategico nel quale la Salernitana e con essa le società del gruppo Lotito possano individuare interessanti prospetti da inserire nei propri organici. L'Arezzo Football Academy è un partner strategico sia per i professionisti che vi operano sia per le strutture, senza dimenticare gli ottimi risultati sportivi che stanno ottenendo".

Il raduno si svolgerà sotto la direzione tecnica di mister Alberto Mariani - Allenatore Uefa A e coordinatore del settore giovanile della Salernitana. Al via alle 15 i giovanissimi e a seguire alle 17 gli allievi.

