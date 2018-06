Rinnovo per Cutolo, Sabatino in partenza. Pieroni: “Venerdì nel cda la presentazione del tecnico”

Venerdì è in programma ad Arezzo la riunione del consiglio di amministrazione della SS Arezzo. Un appuntamento che servirà a tutte le componenti per chiarire le ultime dichiarazioni e incomprensioni. Ma soprattutto sarà il giorno in cui sarà ufficializzato il nuovo allenatore.

“Il presidente La Cava – spiega Pieroni – presenterà al cda il nome del nuovo allenatore”.

Sabatino è sempre più distante dall’Arezzo. Martedì Tuttomercatoweb aveva annunciato la firma da parte del difensore sul contratto offerto dalla Triestina. Un biennale con opzione per un terzo anno in caso di promozione in B. Da Trieste fanno sapere che Sabatino è sul taccuino del diesse Milanese, è stimato dal nuovo allenatore Massimo Pavanel, ma che al momento si tratta di un interesse e nulla più.

Tradotto: siamo ancora ai convenevoli anche se la firma è dietro l’angolo. La fumata bianca è attesa per fine mese.

“L’Arezzo aveva fatto la sua offerta sulla base di quanto il ragazzo percepiva nell’ultima stagione – aggiunge Pieroni – tra l’altro si trattava di un contratto che definirei importante. Poi è arrivata un’offerta più alta“.

Pieroni spiega subito che l’Arezzo non sta ridimensionando ma vuole tenere d’occhio il bilancio.

“Non si tratta di spendere meno o non voler spendere – spiega il direttore generale – si tratta semmai di fare attenzione e rispettare il budget che abbiamo a disposizione”.

A tal proposito ecco le ultime news di mercato dopo il rinnovo di Benucci. Aniello Cutolo nonostante un accordo fino al 2019 è pronto a rinnovare. Per lui ecco un accordo fino al 30 giugno 2020 per spalmare l’ingaggio attuale.

Avviati i contatti con De Feudis e Muscat, due giocatori in scadenza. Sul maltese però ci sono anche club di serie B.

“Con Moscardelli ci vedremo dopo il 10 giugno – sottolinea Pieroni – al rientro dalle vacanze del giocatore ci incontreremo e parleremo del suo contratto”.

Ufficializzato l’allenatore, Pieroni e Testini faranno un tentativo per il rinnovo dei prestiti. L’obiettivo è quello di riportare in amaranto Semprini, Varga e Della Giovanna.

Twitter @MatteoMarzotti