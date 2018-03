Rabbia Gavorrano, il presidente Mansi contro l’arbitro e non solo: “Campionato falsato” VIDEO

La rabbia dell’ingegner Luigi Mansi non è solo rivolta all’indirizzo del direttore di gara. Il patron del Gavorrano al termine della partita pareggiata da maremmani con il Pontedera ha parlato anche della decisione della Lega in merito al caso Arezzo. In particolare il patron dei minerari ha commentato duramente lo stop concesso dalla Lega al Cavallino in attesa dell’esercizio provvisorio. Ecco le dichiarazioni dell’ingegner Mansi riprese dalla pagina Facebook del Gavorrano.

“Abbiamo assistito ad una partita che non ha visto calcio – ha detto l’ingegner Mansi – ha visto semplicemente un arbitro che non è degno di calcare i campi di calcio, e che ha lavorato spudoratamente contro il Gavorrano. A questo si unisce anche il comportamento ambiguo della Lega che sta tenendo un atteggiamento completamente strabico nei confronti di squadre che hanno bilanci tali da superare anche il fallimento. La nostra società ha tenuto molto al rispetto del fair play e ha commisurato le forze in campo in funzione del bilancio. E non può essere penalizzata da chi mettendo in campo forze al di sopra delle loro possibliltà ha falsato completamente il campionato. Io mi auguro che questo arbitro, che non è degno di calcare i campi di calcio, venga espulso da questo campionato. E mi auguro che nel prosieguo, nei confronti della nostra squadra, ci sia un atteggiamento oggettivo. Fermo restando che ritengo questo campionato completamente falsato“.

Da ieri il Gavorano è entrato in silenzio stampa. La settimana che porterà allo scontro diretto si infiamma.



Articoli correlati:

Moscardelli tiene in ansia l’Arezzo. Emergenza difesa con il Gavorrano

Twitter @ArezzoNotizie