Pro Piacenza-Arezzo, le probabili formazioni

Trovare nella penalizzazione in classifica e nell’asta ormai alle porte la spinta necessaria per tornare a vincere. Lo spera e lo chiede Massimo Pavanel. Il tecnico amaranto crede ancora nella salvezza che passerà inevitabilmente per i playout. Salvo ovviamente la forbice di 9 o più punti.

L’Arezzo dovrà fare ancora a meno di Moscardelli e Franchetti, mentre Yebli non è stato convocato. La sfida è di quelle ostiche perché gli amaranto a Piacenza hanno fatto fatica nelle ultime due stagioni. Il Pro Piacenza in casa non perde dal 30 dicembre. Nelle ultime partite otto ha messo insieme quattro vittorie, due pari e altrettante sconfitte.

3-5-2 per l’Arezzo. Pavanel recupera Varga che andrà al centro della difesa completata da Muscat e Semprini. Sabatino sale in mediana andando a sinistra, Luciani tornerà a destra con Foglia, De Feudis e Lulli al centro. In attacco Cutolo con Regolanti.

Calcio d’inizio alle 16,30. Arbitro dell’incontro Andrea Capone di Palermo coadiuvato da Antonio Spensieri di Genova e Alberto Zampese di Bassano del Grappa.

AREZZO (3-5-2): 22 Perisan; 13 Muscat, 5 Varga, 30 Semprini; 16 Luciani, 8 Foglia, 18 De Feudis, 7 Lulli, 4 Sabatino; 10 Cutolo, 32 Regolanti.

A disposizione: 1 Ferrari, 2 Talarico, 3 Mazzarani, 11 Cellini, 14 Ferrario, 19 Di Nardo, 20 Cenetti, 21 Benucci, 23 Criscuolo, 25 Della Giovanna, 27 Belvisi, 29 Campagna.

Allenatore: Pavanel.

Arbitro: Andrea Capone di Palermo (Antonio Spensieri di Genova – Alberto Zampese di Bassano del Grappa).

RETI: .

Note – Recupero: ‘+ ‘. Angoli: . Ammoniti: .

Serie C girone A 33° giornata

Gavorrano – Cuneo ore 16:30.

Alessandria – Lucchese ore 18:30.

Carrarese – Piacenza ore 18:30.

Giana Erminio – Pisa ore 18:30.

Pistoiese – Viterbese ore 18:30.

Livorno – Monza ore 20:30

Pontedera – Siena ore 20:30.

Arzachena – Prato ore 14:30, 30 marzo.

Riposa: Olbia.

La classifica del girone A

