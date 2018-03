Pro Piacenza-Arezzo, le pagelle. Cutolo trascinatore, Semprini una bella conferma

Voti alti per tutto il reparto difensivo. Le pagelle della retroguardia sono sulla media del 7. Semprini ormai non è più una sorpresa, Cutolo illumina la giornata. In casa Arezzo solo note liete dopo la vittoria in casa del Pro Piacenza con mister Pavanel che è stato ripagato dai cambi apportati nell’undici titolare. Le pagelle di Pro Piacenza-Arezzo.

Perisan 6 – L’unica pecca nella sua prova è quel traversone di Ricci sul quale non riesce a intervenire. Per il resto una prestazione ordinata dove risponde presente alle sporadiche occasioni create dai rossoneri.

Muscat 6,5 – L’infortunio è alle spalle. Gioca di spada più che con il fioretto tenendo alta la concentrazione fino al cambio. (Dall’8 st Semprini 7,5 – Due indizi fanno una prova. Ottimo l’esordio contro il Gavorrano guidando la difesa in un ruolo non suo. Ancora meglio l’ingresso in campo a Piacenza con primo gol tra i professionisti. Il 20enne scuola Juve si sta ritagliando un ruolo sempre più importante).

Varga 7 – Tornato di corsa dal ritiro dell’under 21 slovacca, smaltito l’attacco influenzale, torna a guidare il reparto. Non si è allenato con la squadra negli ultimi giorni eppure la trappola del fuorigioco scatta con regolarità e naturalezza. Contro la fisicità delle punte rossonere non vacilla.

Della Giovanna 7 – Mezzo voto in più ad una prova senza sbavature in difesa e per l’assist fornito a Semprini. Un’altra alternativa che proverà a ritagliarsi spazio.

Luciani 6,5 – Il 4-4-2 della Pro Piacenza era stato allestito anche per insidiare gli amaranto sugli esterni. Le ripartenze qualche problema lo creano sia a destra che a sinistra, ma nel complesso ecco 90′ di applicazione e concentrazione.

Foglia 6,5 – Più vivace rispetto alle ultime prove. Torna ad essere il vero Foglia, quello che si getta in avanti creando superiorità nel cercare spazi. (Dal 36′ st Cenetti 6 – Entra per dare esperienza. Un buon innesto al rientro dopo un infortunio).

De Feudis 7 – E’ il giocatore fondamentale per il 3-5-2 dell’Arezzo. Garantisce filtro ed equilibrio. Contro la mediana dei rossoneri mette in atto una prova di sostanza senza fronzoli soprattutto su un campo che non permetteva di palleggiare.

Lulli 6,5 – Solido e pimpante. Pecca semmai quando in possesso palla prova a risolvere da solo la situazione. Per l’Arezzo ecco un altro acquisto in vista del finale a dir poco rovente di campionato. (Dall’8′ st Cellini 6 – Finalmente qualche minuto in più che serve a ritrovare la gamba).

Sabatino 7 – Con i gradi di capitano non concede spazi da quella parte dove i padroni di casa non riescono mai a ripartire. Una certezza.

Cutolo 7,5 – Chissà se sono state anche le parole di Ermanno Pieroni a pungolarlo. Di fatto il 10 si prende la squadra sulle spalle. Palla al piede salta l’uomo come vuole. Si procura il rigore e lo trasforma. (Dal 35′ st Benucci 6 – Scampolo di partita per ritrovare la forma giocando per prima cosa con la testa).

Campagna 6 – Tanta corsa, grinta e voglia di ripagare la fiducia di Pavanel. Mezzo voto in più per l’assist a Cutolo nell’azione da cui nasce il rigore per l’Arezzo. (Dal 24′ st Regolanti 6 – Entra con un piglio diverso rispetto a sabato scorso contro il Gavorrano. Spende un giallo utile alla causa e lotta per tenere alta la squadra).

