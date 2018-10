Primo ritorno sul campo Lebole per l’Arezzo. Al via la prevendita per il derby

La settimana del derby si è aperta con il ritorno dell’Arezzo all’antistadio. Dopo quattro anni il campo Lebole ha ospitato la prima squadra. Qui Dal Canto ha diretto il riscaldamento con i giocatori che si sono poi diretti all’interno del Comunale. Tutti presenti, fatta eccezione di Benucci che si è allenato in palestra. Dal Canto tra l’altro potrà contare nuovamente su Belloni per il derby. Il centrocampista ha infatti scontato le due giornate di squalifica rimediate a Lucca.

A proposito di giustizia sportiva il Siena si è visto respingere la richiesta di non omologare la partita con il Pontedera terminata sullo 0-0. Sempre il Giudice sportivo ha sanzionato con 500 euro di multa inibito fino al 16 ottobre l’ex direttore amaranto Roberto Gemmi, oggi al Pisa, per il comportamento offensivo all’indirizzo di arbitro e guardalinee.

Via alla prevendita. L’unico punto vendita del circuito Ciatickets in città al momento non è attivo. La società si sarebbe organizzata per permettere ai tifosi di comprare non solo online i biglietti per il settore sopiti. Nelle prossime ore verrà identificato e comunicato il punto vendita.

